Инцидент произошёл в ноябре прошлого года. Жительницу Кольчугина осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны

Инцидент произошёл в ноябре прошлого года. Жительницу Кольчугина осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны, - сообщает объединенная пресс-служба судов Владимирской области.Пьяный сожитель ударил женщину кулаком. Возникла драка, в ходе которой мужчина также ударил малолетнего ребёнка, который попытался остановить конфликт.Пострадавшая хотела позвонить в полицию, но агрессор его выхватил. Испуганная кольчугинка схватила кухонный нож и ударила напавшего на неё мужчину. После этого он вышел из квартиры и вызвал себе скорую помощь. Врачи квалифицировали рану, как тяжкий вред здоровью.По решению суда, женщина превысила пределы необходимой обороны, так как в действиях сожителя не нашли посягательств на её жизнь или жизнь ребёнка. С учётом всех обстоятельств подсудимая получила полгода исправительных работ с испытательным сроком на год.