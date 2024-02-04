5 февраля на одной из улиц Владимира ожидается приостановка подачи газа. Об этом информирует...

5 февраля на одной из улиц Владимира ожидается приостановка подачи газа.Об этом информирует пресс-служба администрации города Владимира.Дело в том, что в связи с производством работ по замене 3-х ИФС на надземном газопроводе низкого давления будет полностью остановлена подача газа по адресу: город Владимир, улица Чайковского, дом 46-а.Время приостановки подачи газа: с 10.00 до 14.00 часов дня.Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства.Фото: freepik.com