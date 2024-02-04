5 февраля Владимирскую область накроет сильная магнитная буря. По данным лаборатории солнечной...

5 февраля Владимирскую область накроет сильная магнитная буря.По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ранним утром 5 февраля на Землю обрушится очередная магнитная буря.Пик её активности придётся на 6 утра. Возбужденной магнитосфера будет с 00.00 (по МСК).Астрофизики РАН отнесли силу магнитной бури к категории G1.Метеозависимым людям следует соблюдать меры предосторожности.Согласно заявлению астрофизиков, Солнце проходит 11-летний цикл активности, и как раз в наши дни приближается к своему пику. При этом отдельно упор делается на тот факт, что на этот раз дневное светило ведет себя не так спокойно, как ранее предполагали ученые.Соответственно, и количество магнитных бурь, будет увеличиваться.Важно:30 января 2024 года сильная вспышка на Солнце вызвала радиационный шторм, который спровоцировал временные сбои в работе электронных устройств и систем связи.Фото: freepik.com