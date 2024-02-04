Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о пожилом инвалиде-колясочнике из Владимира, который живет в многоквартирном доме на улице Комиссарова, не оборудованном поручнями и

Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о пожилом инвалиде-колясочнике из Владимира, который живет в многоквартирном доме на улице Комиссарова, не оборудованном поручнями и пандусом. Об этом писали в местных СМИ, сообщили в пресс-службе Следкома РФ. Обращения в компетентные органы безрезультатны. Руководитель Следкома по Владимирской области теперь должен будет провести проверку и предоставить доклад. Нередко благодаря материалам