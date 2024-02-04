Лесопродукция из Владимирской области отправляется на экспорт в Китай, Казахстан, Киргизию и другие...

Лесопродукция из Владимирской области отправляется на экспорт в Китай, Казахстан, Киргизию и другие страныЛюбопытной информацией поделилось Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Под контролем специалистов ведомства в Китай, Казахстан, Киргизию, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и другие страны экспортируется наша древесина.Например, более 4700 кубометров лесопродукции отправлено на экспорт в Китай.Из Владимирской области: пиломатериалов - 88 м.куб, изделий из древесины - 38 578 шт., фанеры березовой и ОСП — 2 844 м.куб, премиксов - 100 тонн, льноволокно - 18 тонн, грунта - 20 тонн.Фото: пресс-служба Управления РоссельхознадзораДля сравнения:из Костромской области: пиломатериалов - 1367 м.куб, бревен — 1 619 м.куб, фанеры березовой - 373 м.куб, шпона березового - 34 м.куб.из Ивановской области: пиломатериалов - 719 м.куб, древесно-упаковочного материала - 26 м.куб.Отмечается, что в последние несколько лет зафиксирован взрывной рост экспорта между Владимирской областью и китайскими провинциями.Это интересно!Торговый оборот между Владимирской областью и Китайской Народной Республикой вырос по итогам первого полугодия 2023 года на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более $300 млн. Об этом сообщал в своем Telegram-каналегубернатор Александр Авдеев.«По итогам 1 полугодия 2023 года внешнеторговый оборот между Владимирской областью и КНР составил $310,2 млн и вырос относительно аналогичного показателя 2022 года на 63%. Доля КНР во внешнеторговом обороте области составляет 21,6%», - написал глава нашего региона.Напомним, в прошлом году делегация Владимирской области с рабочим визитом ездила в КНР. Цель - познакомиться с передовыми китайскими стекольными производствами. По славам главы региона, у областного правительства в планах создание и развитие отраслевого кластера в Гусь-Хрустальном районе.Читайте и смотрите также:Визит делегации Владимирской области в Китай: регион и Поднебесная наводят мосты