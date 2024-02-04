Планы на 2024 год: чего ждать от модернизации здравоохранения во Владимирской области? В регионе...

Планы на 2024 год: чего ждать от модернизации здравоохранения во Владимирской области?В регионе продолжается строительство и ремонт фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Владимирской области на 2021-2024 годы» (в рамках нацпроекта «Здравоохранение»).По информации Правительства Владимирской области, в 2024 году планируется открыть 14 ФАПов, отремонтировать 13 медицинских объектов, завершить строительство 3 медицинских учреждений и реконструкцию поликлиники в Карабаново.А также в планах - приобретение 290 единиц медицинского оборудования и 6 автомобилей для амбулаторного звена.Пресс-служба Правительства Владимирской области сообщает, что на покупку и монтаж фельдшерско-акушерских пунктов направят около 54 млн рублей.Где будут открыты новые ФАПы?В посёлке Новки и селе Патакино Камешковского района, в селе Филипповское и деревне Илькино Киржачского района, в селе Ваулово Кольчугинского района, в сёлах Архангел, Большой Приклон и деревне Войново Меленковского района, в деревнях Мишино и Савково Муромского района, в деревне Костино Петушинского района, в селе Лемешки Суздальского района, в деревне Веска и селе Городище Юрьев-Польского района.В 2024 году должна быть завершена реконструкция поликлиники в Карабаново, а также строительство детской поликлиники Кольчугинской центральной районной больницы, поликлиник Собинской и Суздальской районных больниц.На 2024 год запланирован капитальный ремонт 13 объектов:поликлиники в посёлке Мстёра Вязниковского района;врачебных амбулаторий в посёлках Першино Киржачского района, Асерхово Собинского района, селе Сима Юрьев-Польского района;ФАПов в деревне Савино Киржачского района, посёлках Вишнёвый и Металлист, сёлах Есиплево и Ильинское, деревне Новосёлка Кольчугинского района, деревнях Петроково Муромского района и Лаврово Судогодского района, селе Спасское Городище Суздальского района.На их капремонт в сумме будет направлено свыше 55 млн рублей.Фото: freepik.com