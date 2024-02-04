Скоро начнётся новый шаг в голосовании за общественные места. Они будут обустроены благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда».

Участникам голосования за объекты благоустройства уже не в первый год будут помогать волонтёры. Благодаря деятельности волонтёров повышается заинтересованность жителей, а значит улучшается вид родного населённого пункта.В команду помощников голосования ждут граждан России от 14 лет и старше. Активные, общительные и патриотичные молодые люди будут иметь возможность познакомиться с другими участниками, пополнить багаж знаний о градостроительстве и волонтёрстве.