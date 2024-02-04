Правительство Владимирской области анонсирует строительство новых дорог и доступность туристических...

Правительство Владимирской области анонсирует строительство новых дорог и доступность туристических маршрутов.“Хорошие дороги – это не только важный элемент качества жизни людей, но и значимая компонента привлекательности региона для путешественников…” - поясняют в пресс-службе Правительства Владимирской области.Сообщается, что в планах на 2024 год – привести в нормативное состояние порядка 70 км дорог регионального, межмуниципального значения, более 15 км автодорог местного значения и свыше 300 погонных метров мостовых переходов.В том числе в этом году запланировано строительство автомобильной дороги «Семёновка – Галицы» в Гороховецком районе.Владимирцам напоминают, что Галицы – это древнее поселение, известное с 17 века. Расположено оно в междуречье Клязьмы и Суворощи. В посёлке располагается один из немногих деревянных храмов региона в честь Владимирских новомучеников и исповедников. В эти места едут туристы и паломники.А также Правительство Владимирской области анонсирует, что к 1000-летию Суздаля по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента Владимира Путина, в городе-музее отремонтируют одну из центральных улиц – Энгельса, по которой добираются до Ризоположенского (13 век) и Спасо-Евфимиева (14 век) монастырей,Торговой площади.В рамках нацпроекта в нормативное состояние приведут и мостовой переход через реку Шередарь в Киржачском районе, по которому проезжающие по М-7 туристы смогут быстрее попасть в Кольчугино и Юрьев-Польский.«По профильному нацпроекту на автодороге «Усад – Елино» в Меленковском районе завершат капремонт мостового перехода через живописное озеро Урвановское. В нём обитают ценные породы рыб: судак, лещ, щука, окунь, линь, плотва, густера, ёрш, жерех, водятся краснокнижная выхухоль и бобр...» - рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.Это интересно!По данным сервиса «Яндекс Путешествия», Владимирская область вошла в топ-10 регионов, где россияне заранее бронируют гостиницы на лето, наряду с Крымом, Алтаем, Карелией и Краснодарским краем.Фото: freepik.com