Региональное министерство культуры запускает новый уникальный проект «Владимирская оперная...

Региональное министерство культуры запускает новый уникальный проект «Владимирская оперная академия».Как стало известно, Министерство культуры Владимирской области, Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина и Центр классической музыки представляют новый проект. В чём он заключается?Это конкурс молодых исполнителей, сопровождаемый трёхнедельным наставничеством. Победители получают диплом «Академии» и возможность выступить в Суздале совместно с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром под управлением заслуженного артиста России Артема Маркина.Уточняется, что к участию допускаются российские и зарубежные певцы - мужчины и женщины: сопрано, меццо-сопрано, контратенор, тенор, баритон, бас, от 18 до 28 лет у женщин и от 18 до 32 лет у мужчин.Участники должны быть обучающимися или выпускниками колледжей, вузов в сфере культуры и искусства.Для участия в программе «академии» по видеозаявкам отберут 20 певцов.Это интересно!Вступительный взнос составит 5 тысяч рублей, а наставничество и мастер-классы будут бесплатными.Сообщается, что формат образовательной и просветительской деятельности уникален для Владимирской области:- результатом работы «Академии» станет постановка оперного спектакля-концерта на главной сцене празднования 1000-летия города Суздаля;- художественный руководитель проекта – заслуженная артистка России, оперная певица, член жюри телевизионного проекта «Большая опера» на телеканале культура - Марина Мещерякова.- наставниками в «Академии» станут народный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой вокального отделения Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского - Петр Скусниченко, а также признанные мастера оперного искусства.Фото: https://vgso.ru/Главное фото: freepik.com