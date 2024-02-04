Школы Владимирской области получат специальное оборудование для изучения...

Школы Владимирской области получат специальное оборудование для изучения беспилотников.Владимирская область получит федеральные средства на оснащение школ и колледжей оборудованием для изучения процессов разработки, производства и эксплуатации беспилотников.Важно:Субсидия в размере более 295 млн рублей будет выделена в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы», входящего в нацпроект «Беспилотные авиационные системы», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.Информацию об этом опубликовал губернатор Владимирской области — Александр Авдеев в своем официальном telegram-канале:«… У нас в регионе будет участвовать 18 школ из Владимира, Коврова, округа Муром, Ковровского и Камешковского района, а также Ковровский транспортный колледж. Занятия в учреждениях будут проходить в рамках дополнительных образовательных программ».Сообщается, что это очень перспективное направление для Владимирской области.«Уверен, внедрение таких технологий будет способствовать развитию у подрастающего поколения навыков программирования и моделирования, изучению основ аэродинамики и механики. В дальнейшем полученные знания смогут использовать в различных сферах, от сельского хозяйства до геодезии...» - отмечает Александр Авдеев.Фото: freepik.com