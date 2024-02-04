Стали известны графики выездов мобильных медицинских комплексов по Владимирской области на...

Стали известны графики выездов мобильных медицинских комплексов по Владимирской области на февральМедработники из 19 учреждений здравоохранения области проведут диспансеризацию и профосмотры сельского населения в 178 населенных пунктах в феврале, сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области.Для этого задействуют 27 передвижных ФАПа (флюорограф, маммограф, педиатрические комплексы).Графики выездов мобильных комплексов с указанием населенных пунктов:- Александровская ДРБhttps://clck.ru/38NWiU- Александровская РБhttps://clck.ru/38NWiXhttps://clck.ru/38NWiYhttps://clck.ru/38NWiZ- Гусь-Хрустальная ЦРБhttps://clck.ru/38NWibhttps://clck.ru/38NWic- Камешковская ЦРБhttps://clck.ru/38NWie- Киржачская РБhttps://clck.ru/38NWif- Кольчугинская ЦРБhttps://clck.ru/38NWih- Меленковская ЦРБhttps://clck.ru/38NWijhttps://clck.ru/38NWin- Муромская ЦРБhttps://clck.ru/38NWiqhttps://clck.ru/38NWiv- Муромская детская РБhttps://clck.ru/38NWix- Суздальская РБhttps://clck.ru/38NWj4- Юрьев- Польская ЦРБhttps://clck.ru/38NWj6- Центр специализированной фтизиопульмонологической помощиhttps://clck.ru/38NWj8https://clck.ru/38NWj9- Петушинская РБhttps://clck.ru/38NWjD- Селивановская ЦРБhttps://clck.ru/38NWjG- Гороховецкая ЦРБhttps://clck.ru/38NWjJ- Вязниковская РБhttps://clck.ru/38NWjPhttps://clck.ru/38NWjS- Судогодская ЦРБhttps://clck.ru/38NWjThttps://clck.ru/38NWjU- Ковровская РБhttps://clck.ru/38NWjZ- Собинская РБhttps://clck.ru/38NWjbФото: freepik.com