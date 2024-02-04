Стали известны графики выездов мобильных медицинских комплексов по Владимирской области на...
Стали известны графики выездов мобильных медицинских комплексов по Владимирской области на февраль
Медработники из 19 учреждений здравоохранения области проведут диспансеризацию и профосмотры сельского населения в 178 населенных пунктах в феврале, сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области.
Для этого задействуют 27 передвижных ФАПа (флюорограф, маммограф, педиатрические комплексы).
Графики выездов мобильных комплексов с указанием населенных пунктов:
- Александровская ДРБ
https://clck.ru/38NWiU
- Александровская РБ
https://clck.ru/38NWiX
https://clck.ru/38NWiY
https://clck.ru/38NWiZ
- Гусь-Хрустальная ЦРБ
https://clck.ru/38NWib
https://clck.ru/38NWic
- Камешковская ЦРБ
https://clck.ru/38NWie
- Киржачская РБ
https://clck.ru/38NWif
- Кольчугинская ЦРБ
https://clck.ru/38NWih
- Меленковская ЦРБ
https://clck.ru/38NWij
https://clck.ru/38NWin
- Муромская ЦРБ
https://clck.ru/38NWiq
https://clck.ru/38NWiv
- Муромская детская РБ
https://clck.ru/38NWix
- Суздальская РБ
https://clck.ru/38NWj4
- Юрьев- Польская ЦРБ
https://clck.ru/38NWj6
- Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи
https://clck.ru/38NWj8
https://clck.ru/38NWj9
- Петушинская РБ
https://clck.ru/38NWjD
- Селивановская ЦРБ
https://clck.ru/38NWjG
- Гороховецкая ЦРБ
https://clck.ru/38NWjJ
- Вязниковская РБ
https://clck.ru/38NWjP
https://clck.ru/38NWjS
- Судогодская ЦРБ
https://clck.ru/38NWjT
https://clck.ru/38NWjU
- Ковровская РБ
https://clck.ru/38NWjZ
- Собинская РБ
https://clck.ru/38NWjb
Фото: freepik.com