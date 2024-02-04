В конце прошлого года житель города Суздаль совершил противоправное действие – открытое хищение имущества.

Магазин «Бристоль» был ограблен в сентябре 2023 мужчиной 49 лет. Подсудимый признал свою вину. По решению суда грабителю было назначено наказание в виде заключения под стражу на срок 1,5 лет.При этом, учитывая данные правонарушителя и характер преступления, суд сделал вывод о возможной замене приговора: исправление осужденного будет проходить без реального пребывания в местах заключения, наказание заменят принудительными работами на такой же срок. Также с его зарплаты ежемесячно будет удержано 10% в доход государства. На данный момент решение суда в законную силу не вступило.