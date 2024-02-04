«Тропические-экзотические»: жителям Владимирской области предлагают самостоятельно вырастить...

«Тропические-экзотические»: жителям Владимирской области предлагают самостоятельно вырастить бананыВ рубрике «Во саду ли, в огороде» сегодня выращиваем… бананы.«В Москве бананы - дефицит, за ними очередь стоит. Люблю банан! Хочу банан!»… Слышали такой трек?Не знаем автора этой наивной песенки, но исполнялась она на мотив Танца маленьких лебедей Чайковского. Но что правда - то правда. Бананы в советское время были в дефиците. За ними ездили в Москву, добывали по большим праздникам, отстаивая огромные очереди. И были они всегда зелёные. Их убирали в тёмное тёплое место на дозревание. И выдавались бананы родителями: строго один - в одни руки.Все знали, что везут их издалека - фрукт экзотический, заморский.Сейчас же бананы можно купить в любом магазине. А можно... вырастить самим. Что и предлагают сделать ведущие рубрики "Во саду ли, в огороде" - Виктория Михеева и Валентина Блинова.- Валентина Васильевна, мы вырастили много экзотический растений. А не замахнуться ли нам в этот раз на бананы? Тем более, что ценники на них в супермаркетах устрашающие!- Только надо найти сорт "суперкарлик". И он может дать до 150 маленьких плодов. Гроздьями. Но опылять надо самим, кисточкой. У нас на станции есть опыт выращивания бананов. Банан - это гигантская трава. Он у нас в оранжерее вырос до самой крыши! Там много света, тепла и влаги. Он цвёл. Но на такой высоте опылителей нет. Сами мы побоялись так высоко подниматься. И плод не «завязался». А от сильного солнца макушка завяла. Правда, от корней идёт отросток, и появилось новое растение. Он так размножается. Не семенами, а вегетативно.- Карликовый банан надо обязательно попробовать вырастить! Это не шестиметровый гигант. Желательно добавить "биогумуса" туда, где растёт банан, речного песка и горсть древесной золы. Купите готовый саженец! Иногда рекомендуют черенок, но он может не укорениться. Продают растения на нашем юге. И недорого. И за 400 рублей, и за 1000... Вполне можно себе позволить!- Банан любит солнце, но не обжигающее. Надо делать "притенение". И сквозняков банан боится. У него большие листья. Большое испарение влаги. Необходим обильный полив.- Удобно сделать нижний полив. Следует просто поставить в ёмкость с водой.- Но нельзя, чтобы корни подгнивали. Болезни грибковые могут появиться. В зимний период полив сокращается. Температура не должна опускаться ниже 18 градусов зимой. Опрыскивать желательно ежедневно. Он будет разворачивать по одному листочку - раз в неделю.- Подкормки с мая по октябрь: раз в 10 дней. Зимой реже. Чередуйте органические удобрения и минеральные. Но зола необходима раз в 2 месяца. В золе много полезного!Важно:Нельзя перекармливать. Иначе цвести не будет. И это касается любого растения.- Совершенно верно. Он будет "жировать", и необходимости в цветении не будет. Зачем силы тратить на цветение и плодоношение? "И так хорошо". Надо соблюдать баланс! Лучше не докормить, чем перекормить.Любопытный факт:Банан — одно из самых древних культивируемых растений. Его родиной считаются острова Малайского архипелага, где, как полагают учёные, древние жители выращивали их и употребляли в пищу, как дополнение к рыбной диете. Путешествуя по островам Тихого океана, они запасались известными им фруктами, и таким образом способствовали распространению бананов. Первым из современных учёных, установившим географическое происхождение бананов, стал один из основоположников научной селекции академик - Н. И. Вавилов, который в 1920—1930-х годах исследовал различные регионы мира.А с лёгкой руки американского писателя О. Генри (серия рассказов «Короли и капуста») даже появился термин «банановая республика», относящийся к экономически слабым государствам, полностью зависящим от экспорта этих фруктов.Ну, а мы, вместе с ведущими рубрики Викторией Михеевой и Валентиной Блиновой, попробуем вырастить бананы дома. Вдруг... получится!