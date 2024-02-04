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<a href="https://33live.ru/novosti/04-02-2024-v-ivanishhevskom-oxotuchastke-gus-xrustalnogo-rajona-byli-obnaruzheny-brakonerskie-zasidki.html" target="_blank">В Иванищевском охотучастке Гусь-Хрустального района были обнаружены браконьерские «засидки»</a> - В Иванищевском охотучастке Гусь-Хрустального района были обнаружены браконьерские «засидки». В...