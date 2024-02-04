В Иванищевском охотучастке Гусь-Хрустального района были обнаружены браконьерские «засидки».
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В Иванищевском охотучастке Гусь-Хрустального района были обнаружены браконьерские «засидки».
В Иванищевском охотничьем участке Гусь-Хрустального района были обнаружены незаконные сооружения – браконьерские «засидки», которые были демонтированы.
Об этом сообщает пресс-служба Госохотинспекции Владимирской области.
Что из себя представляют «засидки»? Это деревянные или железные настилы, закрепленные на деревьях - на высоте двух-трех метров. Браконьеры используют их для незаконной охоты.
«В настоящее время во всех общедоступных охотничьих угодьях проводятся проверки биотехнических сооружений, связанными с охотой. К сожалению, кроме законных сооружений: солонцов и подкормочных площадок, в последнее время появилось много незаконно установленных. С топорами, бензопилами и на снегоходах госохотинспекторы региона выезжают в охотничьи угодья. Демонтируя так называемые браконьерские засидки, госохотинспекторы на местах некоторых сооружений устанавливают еще и фотоловушки, чтобы поймать тех, кто использует такой вид добычи животных...» - пояснили специалисты.
Сообщается, что именно с таких биотехнических сооружений охотники выслеживают лосей, кабанов и оленей.
Важно!
Такой вид охоты считается незаконным.
Снос браконьерских "засидок" продолжится во всех общедоступных охотничьих угодьях Владимирской области.
Просьба в случае обнаружения подобных сооружений информировать сотрудников Госохотинспекции по телефону (4922) 33-14-26, 53-17-61 или на E-mail: [email protected]
Фото: https://vk.com/gohi_avo