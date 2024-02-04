Водитель легковушки пострадал в аварии с грузовой газелью 3 февраля. Машины столкнулись у села Обращиха в Суздальском районе, в итоге газель загорелась. Спасателям об этом сообщили в 21:13,

Водитель легковушки пострадал в аварии с грузовой газелью 3 февраля. Машины столкнулись у села Обращиха в Суздальском районе, в итоге газель загорелась. Спасателям об этом сообщили в 21:13, рассказали в пресс-службе МЧС. Водитель грузовика не пострадал, а вот водителя легкового авто пришлось деблокировать, так как сам выйти из машины он уже не мог. Его увезли