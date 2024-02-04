В Суздальском районе столкнулись два автомобиля, потребовалась деблокировка...

В Суздальском районе столкнулись два автомобиля, потребовалась деблокировка пострадавшегоСерьёзное ДТП произошло поздним вечером 3 февраля. Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, сообщение об аварии поступило в оперативную дежурную смену в 21:13.Выяснилось, что два автомобиля столкнулись в Суздальском районе, у н.п. Обращиха.Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавшего, а также специалисты тушили пожар на площади 10 квадратных метров.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 9 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС России - 6 человек и 2 машины.Других подробностей к этому часу (4 февраля, 12:00) пока нет.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает о соблюдении правил дорожного движения. Берегите свою жизнь!Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, то необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области