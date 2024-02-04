В Вязниках местной жительнице, страдающей онкологией, пришлось за свой счет приобретать...
В Вязниках местной жительнице, страдающей онкологией, пришлось за свой счет приобретать «социальные» лекарства.
И снова во Владимирской области нарушаются права больных, которым положены бесплатные (социальные) лекарства. На этот раз в Вязниках.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, местная жительница страдает онкологическим заболеванием. И по жизненным показаниям ей рекомендован приём препарата, который она вправе получать бесплатно. Однако с сентября 2023 года до момента обращения в Вязниковскую межрайонную прокуратуру женщина лекарством не обеспечивалась.
Лишь после вмешательства межрайонной прокуратуры необходимый медикамент все же был выдан.
«В настоящее время организованы проверочные мероприятия, направленные на установление причин произошедшего и лиц, виновных в нарушении права женщины...» - поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.
Уточняется, что по завершении («при необходимости») будут приняты меры реагирования.
Фото: freepik.com