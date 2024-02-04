Житель Муромского района застрелил в лесу закладчика, приняв в ночи его за лося. Выстрел попал в голову, в итоге молодой человек скончался на месте. О несчастном случае рассказали в

Житель Муромского района застрелил в лесу закладчика, приняв в ночи его за лося. Выстрел попал в голову, в итоге молодой человек скончался на месте. О несчастном случае рассказали в пресс-службе Вязниковского райсуда. Все произошло ночью в начале февраля 2022 года. Охотник из Муромского района приехал в Вязниковский, чтобы поохотиться на лосей. В то же время