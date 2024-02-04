Видео с десятками автомобилей, «вставших» на М-7 во Владимирской области, появилось в сети...

Видео с десятками автомобилей, «вставших» на М-7 во Владимирской области, появилось в сети Интернет.Видео появилось минувшей ночью и популярных телеграм-каналах Нижнего-Новгорода, социальных сетях нашего и соседнего региона, а также на сайте www.mk.ru.Наши коллеги — журналисты пообщались с потерпевшей — Людмилой Наумовой, которая рассказала, что, увидев большое количество машин на обочине, они снизила скорость и перестроилась в левый ряд. Но, увы, это ей не помогло. В результате женщина «попала» в яму. Два колеса оказались проколоты.Очевидцы отмечают, что многочисленные ямы на трассе от Южного обхода до границы с Нижегородской областью появляются второй год. По словам автомобилистов, сейчас, после оттепели, ситуация стала катастрофической.В телеграм-канале «Мой Нижний Новгород» очевидцы выложили видео, а также гневный комментарий:«… Сразу нашлись умники, желающие нажиться на чужой беде — всего за 10 тысяч рублей они предлагают отвезти в ремонт в шиномотаж одно пробитое колесо. Будьте внимательны, после оттепели состояние дороги ужасное!»Автолюбители, застрявшие этой ночью на М-7 поясняют, что всё произошло 4 февраля в нашем регионе «на трассе М-7 перед поворотом на деревню Перово».Фото: https://t.me/s/moynnov