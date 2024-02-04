Владимирцам рассказали, как компенсировать свои затраты на спорт и фитнес. Если в этом или прошлом...

Владимирцам рассказали, как компенсировать свои затраты на спорт и фитнес.Если в этом или прошлом году вы покупали фитнес-абонемент, записывались в бассейн или в другую спортивную организацию, водили ребёнка в платные секции, то можете оформить налоговый вычет за эти занятия, напомнила пресс-служба Правительства Владимирской области.Для этого вы должны официально работать и платить налоги. И важно, чтобы организация, предоставляющая услуги, была включена в перечень Минспорта.Развивать спорт и делать его доступнее помогает федеральный проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Благодаря ему по всей России открыто более 400 спортивных объектов, а 53% россиян систематически занимаются физкультурой и спортом.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области и John Arano on Unsplash