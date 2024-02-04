Владимирцев предупреждают: «Не рискуйте жизнью ради вещей!» В МЧС России по Владимирской области...

Владимирцев предупреждают: «Не рискуйте жизнью ради вещей!»В МЧС России по Владимирской области напоминают: не рискуйте жизнью ради вещей, как это на днях произошло в Собинском районе.В поселке Колокша, СНТ «Серебряный бор», вспыхнул пожар. Это был одноэтажный дачный (жилой) дом.В региональной пресс-службе МЧС рассказали, что горела строительная конструкция, внешняя отделка и имущество на площади 80 квадратных метров.Причина пожара: неустановленный аварийный режим электросети или электрооборудования.В этот момент женщина, уже находившаяся в безопасности, решила вернуться в охваченное огнем здание.Как итог: ожоги рук и лица. Но это могло закончиться трагедией.Владимирцем напоминают:1. Когда горит дом, самое ценное, что в нем есть, – это ваши жизни!Ни один предмет, даже самый дорогой и важный, не стоит того, чтобы возвращаться в пламя.2. Пожар - это хаос, в котором невозможно предугадать «поведение» огня и дыма.В течение нескольких секунд ситуация может ухудшиться до катастрофической. Дождитесь прибытия пожарных, которые обучены действовать в таких ситуациях и оснащены необходимым оборудованием. И избегайте необдуманных поступков.Фото: https://vk.com/public221191918