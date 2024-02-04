Постановление уже подписано и.о. Губернатора Александром Ремигой.

Постановление, подписанное временно исполняющим обязанности главы Владимирской области Александром Ремиги, было официально опубликовано на сайте Правовой информации России 2 февраля, в день его принятия.Согласно данному постановлению, из резервного фонда правительства региона выделяется сумма в размере 336 626 700 рублей. Первоначально эти средства будут переданы областному Министерству транспорта и дорожного хозяйства. Эти деньги будут использованы для финансового обеспечения мероприятий, связанных с приобретением общедоступного транспортного подвижного состава.