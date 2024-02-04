«Вот такая любовь»: в Коврове пришлось расторгнуть брак между россиянкой и гражданином...

«Вот такая любовь»: в Коврове пришлось расторгнуть брак между россиянкой и гражданином АзербайджанаКак рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, еще 19 августа 2023 года в отделе ЗАГС администрации города Коврова был зарегистрирован брак между россиянкой и гражданином Республики Азербайджан.Цель у «молодоженов» была — не создание семьи, а легализация нахождения последнего на территории России, а также получения разрешения на временное проживание.Кроме того, по просьбе фиктивных супругов, их общая знакомая зарегистрировала мужчину по месту пребывания на территории Коврова. Естественно, там он не проживал и не появлялся.По результатам проверки, прокурором в Ковровский городской суд направлено исковое заявление о признании указанного брака недействительным и аннулировании записи в отделе ЗАГС администрации Коврова.В данный момент возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ - «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина».Вот такая "любовь".Фото: freepik.com