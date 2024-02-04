«Вот такая любовь»: в Коврове пришлось расторгнуть брак между россиянкой и гражданином...
«Вот такая любовь»: в Коврове пришлось расторгнуть брак между россиянкой и гражданином Азербайджана
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, еще 19 августа 2023 года в отделе ЗАГС администрации города Коврова был зарегистрирован брак между россиянкой и гражданином Республики Азербайджан.
Цель у «молодоженов» была — не создание семьи, а легализация нахождения последнего на территории России, а также получения разрешения на временное проживание.
Кроме того, по просьбе фиктивных супругов, их общая знакомая зарегистрировала мужчину по месту пребывания на территории Коврова. Естественно, там он не проживал и не появлялся.
По результатам проверки, прокурором в Ковровский городской суд направлено исковое заявление о признании указанного брака недействительным и аннулировании записи в отделе ЗАГС администрации Коврова.
В данный момент возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ - «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина».
Вот такая "любовь".
Фото: freepik.com