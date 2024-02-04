«Зайка моя» и «Великолепный век»: во Владимирской области торговали выдуманными сортами семян.
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«Зайка моя» и «Великолепный век»: во Владимирской области торговали выдуманными сортами семян.
С начала 2024 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям было проведено 11 выездных обследований по местам торговли пакетированными семенами. А именно - в городах Владимир, Гусь-Хрустальный и Александров.
Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Владимирской области, проконтролирована реализация порядка 1400 партий пакетированных семян овощных культур.
В результате проведенных выездных обследований было установлено, что у хозяйствующих субъектов находилось 152 сорта семян, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
«Всё пучком...» и «Шопа»
Предпринимателями предлагались к покупке:
- томаты сортов «Стерлядь», «Минусинские стаканы», «Калифорнийский тюльпан»;
- морковь сортов: «Мармеладница», «Зайка моя», «Лисичка»;
- перец сортов: «Великолепный век», «Бабкин язык», «Королева Елизавета»;
- свекла сортов: «Баргузин» и «Обыкновенное чудо»;
- огурец сортов: «Все пучком», «Шопа», «Корюшка» и др.
Владимирцам напоминают: отсутствие сортов семян в Госреестре свидетельствует о том, что материал не прошел необходимые испытания, и не может находиться в реализации.
Где можно изучить Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию? По ссылке: https://gossortrf.ru/registry/
Уточняется, что хозяйствующим субъектам объявлено 16 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.
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