«Зайка моя» и «Великолепный век»: во Владимирской области торговали выдуманными сортами семян. С...

«Зайка моя» и «Великолепный век»: во Владимирской области торговали выдуманными сортами семян.С начала 2024 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям было проведено 11 выездных обследований по местам торговли пакетированными семенами. А именно - в городах Владимир, Гусь-Хрустальный и Александров.Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Владимирской области, проконтролирована реализация порядка 1400 партий пакетированных семян овощных культур.В результате проведенных выездных обследований было установлено, что у хозяйствующих субъектов находилось 152 сорта семян, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.«Всё пучком...» и «Шопа»Предпринимателями предлагались к покупке:- томаты сортов «Стерлядь», «Минусинские стаканы», «Калифорнийский тюльпан»;- морковь сортов: «Мармеладница», «Зайка моя», «Лисичка»;- перец сортов: «Великолепный век», «Бабкин язык», «Королева Елизавета»;- свекла сортов: «Баргузин» и «Обыкновенное чудо»;- огурец сортов: «Все пучком», «Шопа», «Корюшка» и др.Владимирцам напоминают: отсутствие сортов семян в Госреестре свидетельствует о том, что материал не прошел необходимые испытания, и не может находиться в реализации.Где можно изучить Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию? По ссылке: https://gossortrf.ru/registry/Уточняется, что хозяйствующим субъектам объявлено 16 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.Фото: freepik.com