Жителей Владимирской области ожидают резкие перепады атмосферного давления и температур.
Согласно...
Жителей Владимирской области ожидают резкие перепады атмосферного давления и температур.
Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков Гидрометцентра, февраль 2024 года в ЦФО окажется теплее нормы. Однако это не означает, что ожидается ранний приход весны, а также, что морозов больше не предвидится...
В центре погоды "Фобос" подтвердили, что положительная температурная аномалия в различных центральных регионах европейской части страны составит в феврале от 0,5-1,0 до 3-4°С.
Первые два дня этого месяца, например, оказались теплее климатической нормы почти на 7°С. Однако вскоре атлантическое тепло иссякнет, и начнут поступать холодные воздушные массы.
В понедельник (5 февраля) во Владимирской области ожидается 0… -2°C. Вероятность осадков — 50%. Влажность — 93%. Атмосферное давление низкое — 725 мм ртутного столба. Ветер — юго-западный, 1-2 метра в секунду.
К ночи температура опустится до -6°C. А во вторник (6 февраля) днём ожидается -6... -8°C.
Атмосферное давление начнет повышаться, возможны резкие «скачки».
В середине недели температура воздуха приблизится к климатической норме, «ударит» мороз. Днём прогнозируется уже от -10 до -15°C.
Народный прогноз погоды на 5 февраля:
«Воды в реке прибавилось — ждать морозы»;
«Солнечная погода — весна наступит рано»;
«Утром громко щебечут синицы — приближается мороз»;
«Кошка лежит животом вверх — будет оттепель».
Фото: freepik.com