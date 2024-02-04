Жителей Владимирской области ожидают резкие перепады атмосферного давления и температур. Согласно...

Жителей Владимирской области ожидают резкие перепады атмосферного давления и температур.Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков Гидрометцентра, февраль 2024 года в ЦФО окажется теплее нормы. Однако это не означает, что ожидается ранний приход весны, а также, что морозов больше не предвидится...В центре погоды "Фобос" подтвердили, что положительная температурная аномалия в различных центральных регионах европейской части страны составит в феврале от 0,5-1,0 до 3-4°С.Первые два дня этого месяца, например, оказались теплее климатической нормы почти на 7°С. Однако вскоре атлантическое тепло иссякнет, и начнут поступать холодные воздушные массы.В понедельник (5 февраля) во Владимирской области ожидается 0… -2°C. Вероятность осадков — 50%. Влажность — 93%. Атмосферное давление низкое — 725 мм ртутного столба. Ветер — юго-западный, 1-2 метра в секунду.К ночи температура опустится до -6°C. А во вторник (6 февраля) днём ожидается -6... -8°C.Атмосферное давление начнет повышаться, возможны резкие «скачки».В середине недели температура воздуха приблизится к климатической норме, «ударит» мороз. Днём прогнозируется уже от -10 до -15°C.Народный прогноз погоды на 5 февраля:«Воды в реке прибавилось — ждать морозы»;«Солнечная погода — весна наступит рано»;«Утром громко щебечут синицы — приближается мороз»;«Кошка лежит животом вверх — будет оттепель».Фото: freepik.com