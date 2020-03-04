Профилактические мероприятия проводятся со взрослыми и детьми.

Инспектор ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району на общешкольной линейке в гимназии № 17 города Петушки с учениками 5-11 классов в очередной раз повторила правила безопасного нахождения на проезжей части дороги.Правоохранитель довела до присутствующих статистические данные по аварийности в целом, акцентировав внимание на участниках дорожного движения - пешеходах. Эта категория участников дорожного движения наиболее уязвима в случае аварии. Также инспектор напомнила детям о необходимости использования световозвращающих элементах на одежде в темное время суток.Пятиминутка по безопасности завершилась яркими фотографиями.Кроме того, в рамках проводимой в Вооруженных Силах Российской Федерации акции «За безопасность дорожного движения» инспектор ГИБДД совместно с начальником службы ВАИ по Владимирской области посетила войсковую часть в Петушинском районе.До военнослужащих были доведены статистические данные по состоянию аварийности во Владимирской области и в Петушинском районе за 2019 год. Начальник службы ВАИ по Владимирской области ознакомил бойцов с мерами осторожности в процессе управления военной техникой и машинами, показал на примере ДТП, произошедших в различных областях, какими пагубными могут быть последствия от халатного управления автотранспортом и ненадлежащего контроля со стороны руководящего состава войсковых частей.Госавтоинспектор также отметила, что каждому человеку необходимо самому принимать меры для обеспечения собственной безопасности на дороге. Полицейский обратила внимание на то, что каждый пешеход, переходя проезжую часть, должен быть предельно внимателен и осторожен, не говоря уже о начинающих водителях, и тех, кто садится за руль вопреки всем запретам, не имея права управления транспортным средством, тем самым подвергая свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения огромной опасности. Полицейский напомнила о необходимости применения световозвращающих элементов в одежде в темное время суток. Военнослужащим также было предложено поучаствовать в акции «Засветись!», что они с удовольствием сделали. После чего госавтоинспектор ответила на вопросы аудитории.