Президент России Владимир Путин 5 марта встретится с руководителями фракций Государственной думы в преддверии рассмотрения во втором чтении законопроекта о поправках к Конституции.

Президент России Владимир Путин 5 марта встретится с руководителями фракций Государственной думы в преддверии рассмотрения во втором чтении законопроекта о поправках к Конституции.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Кремля.Отмечается, что 18 февраля с предложением провести такую встречу к президенту страны обратился глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, на что Путин дал свое согласие, подчеркнув, что постарается встретиться с депутатами нижней палаты для обсуждения подготовки изменений в основной закон страны.23 января Государственная дума России единогласно приняла в первом чтении законопроект, внесенный главой государства, о поправках в Конституцию. В документе предусматривается ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями, запрет чиновникам иметь вид на жительство в других государствах, расширение полномочий обеих палат парламента и Конституционного суда, а также усиление социальных обязательств властей.