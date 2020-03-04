Коронавирус шагает по планете – к настоящему моменту заражено более 83 тысяч человек, большинство из которых проживает в Китае. Вирус достиг США, Европы и России. Несомненно, ситуация с коронавирусом вызывает опасения относительно того, что это может привести к замедлению экономического роста.

Коронавирус шагает по планете – к настоящему моменту заражено более 83 тысяч человек, большинство из которых проживает в Китае.Вирус достиг США, Европы и России. Несомненно, ситуация с коронавирусом вызывает опасения относительно того, что это может привести к замедлению экономического роста.Власти разных стран пытаются предпринимать меры предосторожности, были приостановлены перелеты в другие страны, а также отменены десятки мероприятий.Тем не менее, вирус по-прежнему распространяется, ежедневно фиксируются новые случаи заражения.Ниже мы расскажем о профессиях, представители которых больше всего подвержены риску заражения коронавирусом.- Медицинские работникиЛюбой человек, контактирующий с зараженным человеком, имеет шанс заразиться вирусом. Однако именно медицинские работники чаще других контактируют с больными. Прежде всего, речь идет о медицинских сестрах, а также о терапевтах и врачах общей практики, о пульмонологах и специалистах респираторной терапии. Такие специалисты часто контактируют с больными, имеющими дыхательные проблемы, а именно они чаще всего являются симптомом коронавируса.Также административный персонал, работающий в больницах и клиниках, имеет высокий риск заражения, так как им также приходится контактировать с больными или же находиться с ними в одном помещении.- Специалисты «Скорой помощи» и других службНе только специалисты «Скорой помощи», но также пожарные, сотрудники МЧС, водители специальных служб, полицейские – все эти специалисты имеют высокий риск заражения.Как и в случае с медицинские работниками, представители этих профессий в целом имеют более высокий риск заражения различными инфекциями. Они работают с людьми, контактируют с ними чаще других, что и повышает риск заражения.- Сотрудники сферы услугЭти люди готовят и подают еду, доставляют продукты на дом, общаются с покупателями в магазинах – все они могут стать жертвами коронавируса.Среди них в целом очень высок риск заражения различными инфекциями, так как они по долгу служба постоянно контактируют с людьми.К этим профессиям также относятся парикмахеры, сотрудники ресторанов быстрого питания, тренеры в спортивных клубах, сотрудники салонов красоты, официанты, кассиры в магазинах и многие другие.В странах Азии именно сотрудники этих профессий чаще всего заражаются вирусом.- Профессии без гибких условийМногие компании пошли на вынужденные меры, чтобы предотвратить распространение вируса. В частности, они отправили часть сотрудников в отпуска, а часть работает из дома. Однако не всякую работу можно делать из дома.Те сотрудники, которые не имеют возможности работать из дома, или же те, у кого идет почасовая оплата, оказались в непростых условиях.В случае недомогания им придется решать, остаться ли дома или выходить на работу, чтобы получить оплату.Отмечается, что в ряде стран нет достойной оплаты отпуска по болезни, что и приводит к тому, что даже заболевшие сотрудники выходят на работу, чтобы сохранить доход.- Сотрудники авиакомпанийРечь идет не обо всех сотрудниках авиакомпаний, а в основном о летном персонале. Во время полетов они вынуждены контактировать с большим количеством людей в замкнутом пространстве. Это и повышает риск заражения коронавирусом. Кроме того, среди путешествующих могут быть люди, недавно посещавшие страны с наибольшим распространением вируса. К таким странам относятся Китай, Япония, Италия, Иран.В целом, авиакомпании по всему миру переживают не самые лучшие времена, так как многие люди отменяют путешествия, власти стран также запрещают полеты в страны с повышенным риском заражения. Все это сказывается на доходах авиакомпаний.- Актеры, танцоры и другие артистыУ представителей этих профессий также высокий риск заражения инфекционными заболеваниями. Они часто общаются с людьми, а кроме того, они вынуждены много путешествовать, что повышает риск заражения.