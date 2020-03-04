Валентине Репиной вручили красивый букет цветов и пожелали хорошего настроения и бодрости духа...

В преддверии главного праздника начала весны – Международного женского дня 8 марта – сотрудники полиции Западного округа г. Москвы поздравили труженицу тыла Репину Валентину Михайловну.Во время Великой Отечественной войны Валентина Михайловна несмотря на юный возраст – ей было всего 15 лет – самоотверженно выполняла все порученные ей задания, направленные на оборону города Москвы. В послевоенное время трудилась секретарем-делопроизводителем в 42 отделении милиции Гагаринского РУВД г. Москвы. За долгие годы работы много раз была отмечена руководством как исполнительный и добросовестный работник.Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское майор полиции Владислав Миронов вручил Валентине Михайловне красивый букет цветов и пожелал хорошего настроения и бодрости духа. Председатель Совета ветеранов УВД по ЗАО майор милиции в отставке Анатолий Товстоног и член Общественного совета при УВД по ЗАО Андрей Агапушкин пожелали женщине крепкого здоровья и жизненных сил.Валентина Михайловна и её семья поблагодарили гостей за внимание и искреннюю заботу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93