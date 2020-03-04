Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба обратился к послу России в республике Алексею Двинянину с просьбой возбудить дело об отравлении кандидата в президенты республики Аслана Бжании. Он был доставлен в сочинсую больницу с диагнозом отравление неизвестным веществом​​​.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба обратился к послу России в республике Алексею Двинянину с просьбой возбудить дело об отравлении кандидата в президенты республики Аслана Бжании.Накануне он был доставлен в сочинскую больницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом"​​​.Как сообщает РИА Новости, Бганба просит передать Абхазии медицинские заключения для проведения доследственной проверки, а также возбудить в России дело по факту возможного отравления Бжании.В прошлом году в Абхазии прошли президентские выборы, но на фоне протестов их результаты были отменены. Новые выборы состоятся 22 марта.