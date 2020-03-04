Его последним рабочим днём станет 30 марта

Временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Александр Байер подал в отставку. Его последним рабочим днём станет 30 марта, сообщает «Зебра-ТВ».По словам Байера, он принял такое решение из-за того, что его кандидатуру в очередной раз не согласовало Заксобрание Владимирской области. Стоит отметить, что вице-губернатор не пришёл на собрание.В конце 2019 года Губернатор Владимир Сипягин выдвинул сразу нескольких врио на принятие в должность, однако депутаты тогда проголосовали «против всех». Касательно Байера такое решение было принято в связи с тем, что в области должна была проходить мусорная реформа, успех (или провал) которой стал бы определяющим фактором в согласовании на должность...