Марина Евстрахина известна зрителям как Алла Довлатова. В Судьбе человека дочь известного хоккеиста рассказывает, как взяла себе творческий псевдоним еще в юности, когда только начала работать на радио и телевидении в Петербурге, и о том, благодаря кому сбылась ее мечта стать актрисой.

Марина Евстрахина известна зрителям как Алла Довлатова. В "Судьбе человека" дочь известного хоккеиста, возглавляющего Федерацию хоккея Санкт-Петербурга, рассказывает, как взяла себе творческий псевдоним еще в юности, когда только начала работать на радио и телевидении в Северной столице.Алла мечтала стать актрисой, но при поступлении в театральный вуз услышала в своей адрес, что у нее нет таланта.При этом, поступив на факультет журналистики Санкт-Петербургского университета, она сразу стала востребована как ведущая и на радио, и на телевидении.Однажды, когда Алла брала интервью у Игоря Владимирова, она приехала к нему с готовым материалом.Тогда прославленный актер и сказал Довлатовой: "Ты будешь у меня учиться в следующем году". Так Алла оказалась в ЛГИТМиКе.Сейчас ее знают и любят по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Агент национальной безопасности" и многих других, выступает она и на театральной сцене. А еще актриса и телеведущая воспитывает вместе со вторым мужем – полковником полиции Алексеем Бородой – четверых детей.Как вспоминает актриса свой первый брак, и правда ли, что семью Довлатовой разрушил Филипп Киркоров? Почему она уехала из Петербурга в Москву? Где познакомилась со своим вторым мужем – настоящим полковником? Кто подарил ей творческий псевдоним, и зачем она заставила ведущего программы брить киви?В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" – популярная актриса, радио- и телеведущая Алла Довлатова.