Компания Apple готовит к релизу сразу шесть устройств с инновационной дисплейной технологией Mini-LED. Релиз продуктов ожидается в течение двух ближайших лет

Компания Apple готовит к релизу сразу шесть устройств с инновационной дисплейной технологией Mini-LED. Релиз продуктов ожидается в течение двух ближайших лет. Об этом говорится в отчете уважаемого аналитика TF International Securities Мин Чи Куо, не раз дававшего верные прогнозы относительно будущих новинок Apple.По его информации, экранами Mini-LED оборудуют следующие устройства: 12,9-дюймовый iPad Pro, 27-дюймовый iMac Pro, 14,1-дюймовый MacBook Pro, 16-дюймовый MacBook Pro, а также 10,2-дюймовый iPad и 7,9-дюймовый iPad mini. Новый профессиональный компьютер-моноблок iMac Pro выпустят в IV-м квартале 2020-го, iPad mini с дисплеем 7,9 дюйма - также до конца этого года.Сроки релиза других устройств не уточняются, но все они должны выйти в этом либо следующем году, пишет MacRumors со ссылкой на доклад. При этом вспышка коронавируса COVID-19, выразил уверенность эксперт, никак не повлияет на исследования и разработку - в Apple занимаются новой технологией на протяжении уже более пяти лет.Новый 14,1-дюймовый MacBook Pro, скорее всего, выпустят одновременно с 16-дюймовым мабуком. Также примечательно, что был упомянут iMac Pro - Apple не обновляла его с момента релиза первой модели в 2017 году.С новыми дисплеями устройства компании смогут стать ещё тоньше и легче. Если в современных LED-дисплеях для подсветки применяются от силы несколько сотен светодиодов, то в Mini-LED их будет порядка 10 000, а размером каждый из них будет не более 200 микрон.Использование Mini-LED позволит гибко управлять подсветкой экрана, динамически затемняя нужные участки и добиваясь сравнимых с OLED показателей контрастности и максимального цветового охвата, при этом избегая угрожающего органическим светодиодам выгорания.