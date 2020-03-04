Питтсбург Пингвинз в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграл на льду домашней PPG Paints-арены команду Оттава Сенаторз со счетом 7:3 и прервал серию из семи поражений.

"Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграл на льду домашней "PPG Paints-арены" команду "Оттава Сенаторз" со счетом 7:3 и прервал серию из семи поражений.У победителей хет-трик оформил Брайан Раст (20-я, 54-я, 57-я минуты) и по разу отличились Джон Марино (1), Конор Шири (2), Сидни Кросби (38) и Джейсон Цукер (41), а у гостей шайбы забросили Джейс Гаврилюк (17), Брэди Ткачук (42) и Коннор Браун (52).Российский форвард хозяев льда Евгений Малкин записал на свой четыре результативных передачи и стал третьей звездой встречи. Теперь на счету 33-летнего уроженца Магнитогорска 67 (21+46) очков в 52 играх сезона и 1069 (412+657) очков в 903 матчах НХЛ."Питтсбург" с 82 очками занимает пятое место в Восточной конференции, а "Оттава" в ней же расположилась на 15-й строчке, имея в активе 58 очков. В следующем матче "Пингвинз" на выезде сыграют с "Баффало", а "Сенаторз" примут "Айлендерс".