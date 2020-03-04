Семь достижений Ассоциации экспертиз строительных проектов (АЭСП) в 2019 году выделил президент ассоциации, директор Мособлгосэкспертизы Игорь Горячев на годовом собрании организации 28 февраля. Собрание АЭСП началось с принятия новых членов в ассоциацию, которая объединяет 65 из 85 государственных экспертиз субъектов Федерации.

Семь достижений Ассоциации экспертиз строительных проектов (АЭСП) в 2019 году выделил президент ассоциации, директор Мособлгосэкспертизы Игорь Горячев на годовом собрании организации 28 февраля. Собрание АЭСП началось с принятия новых членов в ассоциацию, которая объединяет 65 из 85 государственных экспертиз субъектов Федерации."Ассоциация расширяется, ее вес увеличивается", — отметил Горячев.Семь главных достиженийОдно из главных достижений Ассоциации экспертиз строительных проектов – это активное участие в разработке и принятии Стратегии развития строительного комплекса до 2030 года. Прежде всего это касается разделов стратегии, которые посвящены месту и роли госэкспертизы. В этом вопрос представители АЭСП работали в комиссиях, которые для разработки учредил Минстрой России.Второе достижение – продолжение совместной работы ассоциации с Минстроем по корректировке процедур аттестации экспертов. Здесь не все пожелания и предложения ассоциации были услышаны в органах исполнительной и законодательной власти, но в ряде вопросов, как отметил Игорь Горячев, удалось убедить в частности Минстрой России пойти навстречу пожеланиям ассоциации.Третье достижение, продолжил Игорь Горячев, это корректировка правительственного постановления №1948, посвященного новой функции государственной экспертизы – экспертному сопровождению проектов.Первоначально установленная сумма в 10% от стоимости первоначальной экспертизы не позволяла даже на 20-25% покрыть затраты экспертизы, потому что на стадии заключения договора на экспертное сопровождение объем вносимых изменений предугадать невозможно.Если проект сложный, отметил Горячев, то первые две-три итерации в сложный проект потянут за собой последующие изменения, в результате в течение года, чтобы отработать проект на предмет соответствия или несоответствия, экспертной организации нужно будет понести значительные затраты. И их будет невозможно покрыть. Ассоциация экспертиз строительных проектов настояла, чтобы стоимость экспертного сопровождения проекта была увеличена с 10 до 30% от стоимости первоначальной экспертизы."Неувязки остались, – заметил Игорь Горячев, — И задача ассоциации на 2020 год довести работу по совершенствованию механизма экспертного сопровождения до логического завершения".В частности, ассоциация подготовила замечания и предложения в текст постановления правительства и последующих проектов приказов Минстроя России по экспертному сопровождению.Чтобы последовательность процедур была одинакова, хорошо проработана, и уровень экспертизы в любом субъекте Федерации был гарантированно высоким, АЭСП разработала проект примерного Административного регламента проведения экспертизы. И это четвертое достижение за год организации.Видеть ситуацию на рынке более системно позволяет независимый анализ АЭСП, уже несколько лет подряд ведущийся параллельно с анализом со стороны Минстроя и Главгосэкспертизы. Ассоциация экспертиз строительных проектов подняла на системный уровень исследования рынка строительной экспертизы. И это пятый успех.Например, отмечается рост объемов заключений на одного аттестованного эксперта: если в 2018 году было 10 заключений на одного эксперта, то в 2019 году – уже 11-12. Экономия бюджетных средств от оценки проектов экспертами – оценивается примерно в 500 миллиардов рублей. Причем, львиная доля экономии приходится на субъектовые экспертизы.Также президент ассоциации, директор Мособлгосэкспертизы Игорь Горячев обратил внимание на тенденции общего снижения объемов негосударственной экспертизы и снижения объемов негосударственной экспертизы, выполняемой госэкспертизами. В 2019 году это снижение составило до 70% к 2018 году.Шестая задача ассоциации – это выравнивание условий для работы государственных и негосударственных организаций. Пока коммерческие экспертизы находятся в более выгодных условиях, поскольку организации государственной экспертизы ограничены территориально границами субъектов Российской Федерации для проведения экспертизы, а аттестат аккредитации на негосударственную экспертизу – вся России."Мы добиваемся решений, которые позволят поставить негосударственные и государственные организации в равные условия и по вопросам аттестации экспертов, и по вопросам регламента проведения экспертиз и контроля за его соблюдением", — подчеркнул Горячев.Для наиболее адекватного применения усилий аттестованных экспертов АЭСП развивает проект "Биржа экспертов". И это седьмая цель развития.Главная трудность работы экспертовВ последние годы происходит постоянное усиление ответственности института экспертизы без такого же усиления ответственности институтов заказчика и проектировщика, отметила заместитель директора Курскоблгосэкспертизы Елена Печенёва. Это не способствует решению главной проблемы – низкого качества проектной документации."Еще предыдущий глава Минстроя Михаил Мень обещал навести порядок в СРО, в том числе СРО проектировщиков. Но до сих пор ничего не сделано, — подчеркнула Печенёва. — Проектные организации у нас сыплются, на остаются рынке крайне недобросовестные. При этом надлежащей ответственности за документацию нет – она перекладывается на плечи экспертизы".Введенное с 2019 года экспертное сопровождение, по оценке замдиректора Курскоблгосэкспертизы, несет рациональное зерно: делает акцент на институт заказчика.По мнению Елены Печенёвой, заказчики сейчас крайне неквалифицированные и многие участие в проведении экспертизы не принимают, работая по принципу: "Я принес, загрузил проект, когда будет готово заключение?".Законодателям, Минстрою, резюмировала Печенёва, надо вносить существенные поправки и реформировать не только институт экспертизы.Ассоциация профессионалов"Мы в прошлом году себе такой выбрали слоган: "АЭСП – ассоциация профессионалов", — напомнил глава аппарата ассоциации, заместитель директора Мособлгосэкспертизы Сергей Ерёмин. — Потому что именно в субъектовых экспертизах остались островки высокопрофессиональной компетенции в области строительства. Если мы на этом общем собрании посмотрим вокруг, мы увидим людей, которые на протяжении нескольких десятилетий предметно и профессионально занимаются деятельностью, связанной со строительством. Нашу компетенцию признают на высоком правительственном уровне. Поэтому субъектовые экспертизы надо беречь, охранять и развивать".Сергей Ерёмин отметил, что новый вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин дал задание предварительно согласовывать техническое задание на проектирование с органами региональной госэкспертизы.Обеспечить стройки России совместными и качественными проектами"Проведение государственной экспертизы является исключительно полномочием Российской Федерации и передано субъектам Федерации на исполнение, поэтому какого-либо прямого нормотворчества субъекты не имеют, — заметил президент АЭСП Игорь Горячев. — Однако вся сила общественной организации именно в том, что мы наше мнение до законодательной и исполнительной власти можем донести без промежуточных согласований со своими региональными органами власти, напрямую сказать, что мы считаем нужным улучшить, чтобы качество проектной документации и, естественно, качество наших экспертиз адекватно росло, и мы совместно с проектировщиками обеспечивали стройки России совместными и качественными проектами".