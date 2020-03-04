Cамолеты морской авиации Черноморского флота начали совместные учения с кораблями ПВО. Задачей тренировок является отработка ведения боевых действий с нанесением ударов по морским и наземным целям, сообщает служба информации Вести – Севастополь.

Cамолеты морской авиации Черноморского флота начали совместные учения с кораблями ПВО. Задачей тренировок является отработка ведения боевых действий с нанесением ударов по морским и наземным целям, сообщает служба информации "Вести – Севастополь".В рамках первого этапа военные практиковались в совместном пилотировании экипажей истребителей Су-30СМ, разведчиков Су-24МР и фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Они выполнили различные фигуры высшего пилотажа в звеньях и парно.На втором этапе к тренировкам подключился ракетный катер "Шуя" и ракетный корабль на воздушной подушке "Самум". Моряки условно применяли переносные ЗРК с тепловыми ловушками, а самолеты в этот момент должны были от них уклониться и нанести условный бомбовый удар по морским целям.На финальном этапе летчикам предстоит с помощью бомб и ракет уничтожить корабли условного противника, применив при этом нестандартные тактические ходы. Как отмечают представители пресс-службы Черноморского флота в учениях участвуют как молодые, так и опытные летчики.