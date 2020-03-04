Паника из-за распространения коронавируса привела к тому, что покупатели сметают с полок все подряд.

Австралия была в в числе первых стран, ограничивающих въезд в страну на фоне вспышки коронавируса. На данный момент там зафиксирован 41 случай заражения. Причем большая часть инфицированных — туристы, эвакуированные со злополучного круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у берегов Японии.Однако такая сдержанная статистика отнюдь не мешает местным жителям предаваться панике. В первую очередь это выливается в забеги по магазинам, в ходе которых австралийцы буквально сметают с полок всевозможные товары. На фото, размещенных в соцсетях, магазинные тележки завалены упаковками риса, коробками яиц.Не оставляют без внимания также всевозможные дезинфицирующие средства, а также предметы личной гигиены. В топ товаров первой необходимости вошла и туалетная бумага. Ажиотаж, связанный с ней, уже стал поводом для шуток в том же Twitter, где даже появились хэштеги #toiletpapergate и #toiletpapercrisis, а также вполне серьезных призывов чиновников к покупателям с просьбой успокоиться."Мы пытаемся убедить людей в том, что сметание всей туалетной бумаги с полок супермаркетов, вероятно, не является соразмерным или разумным делом", — заявил на парламентских слушаниях главный врач страны Брендан Мерфи.В ситуацию уже попытался вмешаться премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, объявив, что крупные ритейлеры лично заверили его в том, что смогут удовлетворить любой всплеск спроса.Однако призывы чиновников явно не останавливают покупателей, так что некоторые торговые сети были вынуждены принимать собственные меры, причем не только в отношении туалетной бумаги.Так, по информации Reuters, крупнейшая в стране продуктовая сеть Woolworths ограничила продажу основных продуктов до четырех упаковок на одного покупателя. В компании отметили, что это позволит сохранять на должном уровне запасы на складах: хотя поставщики активно наращивают поставки в ответ на растущий спрос, подстраховка не помешает.Местное отделение Costco, обеспокоенное наплывом покупателей по всей стране, также ввело ограничения. Так, туалетную бумагу в оптовых упаковках отпускают по одной в руки. Кроме того, Costco ввела ограничения на продажу молока, яиц, риса, дезинфицирующих средств и мыла. В магазинах Coles Group и вовсе начали появляться объявления, в которых покупателей предупреждают об ограниченных объемах дезинфицирующих средств для рук и вещей.