В нашей стране может быть принят очередной новый ГОСТ, который подразумевает оснащение собранных в России машин новой системой безопасности. Росстандарт настаивает на разработке и внедрении ассистента, который предупреждал бы водителя о нарушениях.

В нашей стране может быть принят очередной новый ГОСТ, который подразумевает оснащение собранных в России машин новой системой безопасности. Росстандарт настаивает на разработке и внедрении ассистента, который предупреждал бы водителя о нарушениях.ГОСТ подразумевает создание системы, способной распознавать объекты инфраструктуры - например, светофоры и дорожные знаки, а также нюансы разметки. Предполагается, что состоять ассистент будет из камер, вычислительного модуля и устройств оповещения водителя, а работать ему придется самостоятельно: заставлять общаться со светофорами и знаками систему не планируют.Согласно концепции, электроника будет распознавать как мелкие, так и грубые нарушения, совершаемые водителем, и информировать его о событиях либо при помощи аудиовизуальных сообщений, либо тактильного воздействия - например, вибрации руля и сидений. Как уточняют "Известия", сообщения о мелких нарушениях могут быть востребованы начинающими водителями, которые совершают их порой неосознанно, а более опытным могут дать возможность настроить чувствительность ассистента индивидуально.Аналоги предлагаемого оборудования на многие современные автомобили уже устанавливаются: бортовая электроника уже способна распознавать знаки, следовать командам разметки и останавливать машину при угрозе столкновения. Однако в каком виде такие системы будут интегрироваться в "российские иномарки" и автомобили марок, допустим, Lada или УАЗ, пока неясно. Не уточняется пока также, станет ли оснащение отечественных автомобилей такими системами обязательным.Тем не менее, по данным издания, ГОСТ, устанавливающий требования к ассистентам оповещения о нарушениях ПДД, может быть принят уже до конца октября нынешнего года.