04.03.2020

2020-03-04 16:55:08

Автошколы Коврова нарушили лицензионные требования

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка школ по обучению вождению в городе Коврове.

Были выявлены факты неполного укомплектования материально-технической базы образовательных учреждений информационно-методическими и расходными материалами, отсутствие на информационных стендах расписаний занятий, графика учебного вождения. При проверке автошколы «Автолидер» выявлен факт незаконного осуществления образовательной деятельности на улице Малогвардейской, что послужило основанием для возбуждения в отношении директора автошколы дела об административном правонарушении, сообщает областная прокуратура