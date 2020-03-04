Азербайджанская община Москвы вместе с общинами Московской области и Пермского края подготовили обращения в Генеральную прокуратуру России. Общественники просят главу надзорного ведомства Игоря Краснова взять под личный контроль безопасность журналиста Льва Аскерова. Что случилось?

"Азербайджанская община Москвы" вместе с общинами Московской области и Пермского края подготовили обращения в Генеральную прокуратуру России. Общественники просят главу надзорного ведомства Игоря Краснова взять под личный контроль безопасность журналиста Льва Аскерова. Что случилось?"Азербайджанская община Москвы" в лице своего председателя Шамиля Тагиева вместе с национально-культурными автономиями азербайджанцев Московской области и Пермского края просят взять под защиту обозревателя "Независимой газеты" Льва Аскерова. Обращения общественников в Генпрокуратуру имеются в распоряжении редакции "Дни.ру".Лев Аскеров является автором статьи "Сумгаитская трагедия". С чего начиналось и как это было. По архивным документам КГБ СССР и Азербайджана", сообщает "". "В данной публикации автор статьи ссылался только на архивные документы и свидетельства очевидцев, в которых говорилось, что сумгаитские события явились результатом заранее подготовленной крупной провокации армянских националистов и армянского лобби в советских спецслужб", – говорится в обращении "Азербайджанской общины Москвы".По словам председателя общественной организации Шамиля Тагиева, в материале открыто и обоснованно была озвучена истинная причина Сумгаитских событий. "Названы исполнители данной бесчеловечной провокации, как против азербайджанского так и армянского населения города Сумгаита", – сказано в обращении.В материале приводятся воспоминания бывшего сотрудника, старшего следователя по особо важным делам при генпрокуроре СССР Владимира Калиниченко. Именно он занимался расследованием дела."Для нас заказчики и исполнители в лице армянских националистов Сумгаистких событий известны", – подчеркнул Тагиев.Общественники попросила генерального прокурора Игоря Краснова взять безопасность Льва Аскерова под личный контроль. "И не допустить провокации со стороны представителей армянской диаспоры России и диппредставительства", – сказано в обращении.После публикации статьи Льва Аскерова посол Армении в России Вардан Тогонян заподозрил журналистов в разжигании межнациональной розни и обратился к генпрокурору с требованием провести проверку. В настоящий момент статья удалена с сайта "Независимой газеты".На фоне разгоревшегося скандала председатель Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшан Ибрагимов напомнил об обращении РНКАА МО в Роскомнадзор в июле прошлого года. "Мы просили серьезно проанализировать деятельность СМИ – газеты и сайта http://yerkramas.org/, взявшего эпиграфом слова Гарегина Нжде: "Не должно быть ни одного дня без борьбы с турком", – говорится в обращении общественной организации в Генпрокуратуру (имеется в распоряжении редакции)."В своем ответе Роскомнадзор отметил, что "решением Первомайского районного суда г. Краснодара от 14.11.16 свидетельство регистрации СМИ Еркрамас признано недействительным, в общероссийском реестре отсутствует", – сказано в обращении азербайджанских общественников. Однако указанный сайт до сих пор функционирует, подчеркнул Ибрагимов.В связи с этим он попросил оценить оперативность действий уполномоченных органов и правоохранителей. Обратить внимание на деятельность сайта надзорное ведомство просит и азербайджанская община Пермского края в лице своего председателя Чингиза Исаева.