Наставники санкт-петербургского Зенита и грозненского Ахмата определились со стартовыми составами команд на игру 1/4 финала Кубка России по футболу. Нападающие сине-бело-голубых Сердар Азмун и Артем Дзюба пропустят четвертьфинал.

Наставники санкт-петербургского "Зенита" и грозненского "Ахмата" определились со стартовыми составами команд на игру 1/4 финала Кубка России по футболу. Нападающие сине-бело-голубых Сердар Азмун и Артем Дзюба пропустят четвертьфинал.За "Ахмат" с первых минут на поле сыграют Городов, Семенов, Ненахов, Анхель Ромеро, Богославац, Иванов, Глушаков, Ильин, Бериша, Роши и Исмаэл Силва.За "Зенит" выступят Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Оздоев, Дуглас Сантос, Барриос, Сутормин, Ерохин, Ригони и Малком.Напомним, что матч 1/4 финала Кубка России между "Ахматом" и "Зенитом" состоится 4 марта в Грозном. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.