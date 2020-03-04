Заявления Екатерины Диденко, на праздновании дня рождения которой во время вечеринки с сухим льдом в банном комплексе Москвы погибли люди, продолжают поражать пользователей соцсетей. Сегодня блогер-вдова написала, что муж сделал ей подарок, скончавшись не в день ее рождения, а на следующие сутки.

Заявления блогера Екатерины Диденко, на праздновании дня рождения которой во время вечеринки с сухим льдом в банном комплексе Москвы погибли люди, продолжают поражать пользователей соцсетей.Они считают, что поведение вдовы-блогера, которая за последние дни после трагедии появилась уже на нескольких популярных телешоу, напоминает "хайп на крови".Ранее Диденко, число подписчиков которой в "Инстаграме" после трагедии выросло на 600 тысяч, попросила перестать писать ей гадости. Она не считает себя виноватой в смерти людей на ее дне рождения. По ее словам, родные и близкие погибших тоже ее не винят.Ранее сообщалось, что несколько гостей прыгнули в ядовитое облако, образовавшееся над бассейном, куда муж именинницы высыпал 25 килограммов сухого льда.Погибли три человека. Двое – сразу, а муж Екатерины Диденко Валентин – уже позже, в реанимации.Сегодня блогер-вдова дала новый повод для крайне негативной реакции на ее поведение словами, которые опубликовала в своей сториз.Диденко написала, что муж сделал ей "подарок" тем, что умер не в день ее рождения, а уже на следующие сутки – в час ночи 29 февраля.На днях в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" чудом выжившие гости вечеринки, вспоминали, что поначалу воспринимали все как просто представление – "зомби-апокалипсис".