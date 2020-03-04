Американский бизнесмен Майкл Блумберг выходит из гонки за пост президента США и поддержит на выборах демократа Джон Байдена.

Американский бизнесмен Майкл Блумберг выходит из гонки за пост президента США и поддержит на выборах демократа Джон Байдена, сообщает агентство "Интерфакс".Это решение Блумберг принял после провала на внутрипартийном голосовании."Я всегда верил, что победа над Дональдом Трампом начинается с объединения с тем кандидатом, у которого больше всего шансов сделать это. После вчерашнего голосования стало ясно, что таким кандидатом является мой друг и великий американец Джо Байден", — заявил Блумберг.Напомним, в США состоялся "супервторник" – партийные праймериз. Безоговорочный лидер республиканцев – Дональд Трамп. У демократов ситуация сложнее: основная борьба развязалась между Джо Байденом и Берни Сандерсом.