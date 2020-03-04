Российский боксер Федор Чудинов, владеющий титулом золотого чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до 76,2 кг, 21 марта встретится на ринге с Айзеком Чилембой из Малави. Их поединок пройдет во Владикавказе.

Российский боксер Федор Чудинов, владеющий титулом золотого чемпиона Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до 76,2 кг, 21 марта встретится на ринге с Айзеком Чилембой из Малави. Их поединок пройдет во Владикавказе.Как сообщила пресс-служба Федерации бокса России, соперники выйдут на ринг владикавказского дворца спорта "Манеж".32-летний Чудинов в профессиональной карьере одержал 22 победы и потерпел два поражения. 31-летний Чилемба выиграл 26 поединков. Семь раз он оказался побежденным.