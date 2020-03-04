Более 60% японских компаний заявили, что их прибыль пострадала от вспышки коронавируса, как показал опрос, проведенный частным аналитическим центром, передает Reuters.

Более 60% японских компаний заявили, что их прибыль пострадала от вспышки коронавируса, как показал опрос, проведенный частным аналитическим центром, передает Reuters.В исследовании также отмечается, что страхи на рынках могут привести третью по величине экономику мира к рецессии.Отдельный индекс, измеряющий настроения компаний в отношении экономики, достиг семилетнего минимума в феврале, поскольку ограничения на поездки, отмена мероприятий и сбои в цепочках поставок ударили по фирмам и производителям в сфере услуг."Воздействие вируса распространяется на различные отрасли, — сообщили в аналитическом центре Teikoku. — Экономика, вероятно, продолжит умеренно отступать из-за множества рисков, включая эпидемию".В Японии наблюдается распространение коронавируса: в стране насчитывается на данный момент около 1 тыс. заболевших. Ситуация вызывает опасения по поводу вероятной отмены летних Олимпийских игр в Токио.Из-за растущего спада крупнейший японский перевозчик ANA Holdings и местный конкурент Japan Airlines заявили, что 6-12 марта отменит некоторые свои внутренние рейсы из-за снижения спроса.В опросе, проведенном 14-29 февраля, 63,4% фирм заявили, что их прибыль пострадала от вспышки коронавируса.Среди этих фирм 30,2% заявили, что их доходы уже пострадали, а 33,2% заявили, что они ожидают, что это повлияет на прибыль в ближайшем будущем.Исследование показало, что ухудшение настроений наблюдалось во всех 10 отраслях, в том числе в туризме, который пострадал от падения числа внутренних и зарубежных туристов.Аналитики отмечают, что экономика Японии переживала спад в течение трех месяцев до декабря и может снова сократиться в текущем квартале из-за кризиса в области здравоохранения, который нарушил цепочки поставок и нанес ущерб ритейлерам, зависящим от въездного туризма.Усиление рисков рецессии также увеличивает давление на Банк Японии с целью расширения денежно-кредитного стимулирования для поддержки роста на предстоящей встрече в марте.