Егерь отбил у стаи бродячих собак загнанную на берег Енисея косулю - обессиленное животное уже не могло отбивать атаки почувствовавших кровь псов. Валерий Трандафир отогнал стаю и вызвал на место подмогу.

Егерь отбил у стаи бродячих собак загнанную на берег Енисея косулю — обессиленное животное уже не могло отбивать атаки почувствовавших кровь псов. Валерий Трандафир отогнал стаю и вызвал на место подмогу.Специалисты совместными усилиями поймали дикое животное и доставили его в теплый гараж, а после передали сотрудникам нацпарка "Красноярские Столбы", где оно и обитало до встречи с одичавшими собаками.Неделей ранее, 26 февраля, бродячие псы убили у Восточного входа в нацпарк молодую самку марала."Результаты вскрытия показали, что маралуха была полностью здорова. Судя по всему, псы загнали жертву на скалу, откуда она упала и сломала позвоночник, а потом они добили ее в ручье", — рассказал телеканалу "Енисей" замдиректора по охране заповедной территории Иван Кириллов. Причем некоторые псы были с чипами в ушах, что говорит о том, что прежде их уже отлавливали на этой территории и помечали.Бродячие псы не первый год одолевают обитателей "Столбов", более того, их популяция продолжает стремительно увеличиваться, а сами осваивают все новые пространства в качестве охотничьих угодий. По последним данным, в охранной зоне нацпарка постоянно кормится не менее 350 собак. Администрация заповедной территории намерена вновь просить городские власти отловить и вывезти хищников за пределы города.