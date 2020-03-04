Фирма Bugatti на протяжении многих лет выпускает всего одну модель – но при этом снабжает ее огромным числом вариаций и особых версий. На этот раз заявлено о планах построить всего 16 Широнов по имени Pur Sport, предназначенных для особо вовлеченных водителей.

Фирма Bugatti на протяжении многих лет выпускает всего одну модель - но при этом снабжает ее огромным числом вариаций и особых версий. На этот раз заявлено о планах построить всего 16 "Широнов" по имени Pur Sport, предназначенных для особо вовлеченных водителей.Гиперкар пережил множество доработок, которые коснулись не только его внешности, но и ходовой части, и даже монументального силового агрегата. Bugatti Chiron Pur Sport сохранил восьмилитровый W16 с "четверным" турбонаддувом мощностью 1 500 л.с., но отсечку мотора сдвинули чуть вверх - на 200 об/мин, до 6 900 оборотов. А еще гиперкару перекалибровали коробку передач.Инженеры на 15% сблизили передаточные числа, чтобы обострить реакцию гиперкара на акселератор. Утверждается, что при этом на 40% по сравнению с донором улучшилась и эластичность. "Широну" перетряхнули подвеску, изменив характеристики амортизаторов и установив более жесткие пружины - на 65% жестче на передней оси и на 33% на задней. Еще одно отличие Pur Sport - облегченные на 16 кг колесные диски с особой резиной Bugatti Sport Cup 2 R разработки Michelin. "Сбрить" еще несколько килограммов позволил титан в тормозных механизмах.Титановой стала и выхлопная система. Кроме того, гиперкар обзавелся новыми аэродинамическими элементами из карбона, включая передний сплиттер и заднее фиксированное антикрыло шириной почти 2 метра.Производство "драйверских" Chiron Pur Sport начнется во второй половине года. Продавать такие гиперкары компания Bugatti планирует по цене от 3,2 миллиона евро, то есть минимум 236 миллионов рублей.