Смягчение денежно-кредитной политики не поможет в борьбе с негативными последствиями вспышки китайского коронавируса, заявили в центральном банке Швеции, передает агентство Bloomberg.

Смягчение денежно-кредитной политики не поможет в борьбе с негативными последствиями вспышки китайского коронавируса, заявили в центральном банке Швеции, передает агентство Bloomberg.Комментарии, которые были сделаны незадолго до того, как Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение об экстренном снижении процентной ставки, свидетельствуют о том, что старейший в мире центральный банк неохотно предпринимает упреждающие шаги для устранения рисков, связанных с коронавирусом."Сегодня я не чувствую, что мы можем эффективно улучшить ситуацию, сделав денежно-кредитную политику более экспансионистской", — заявила журналистам в Стокгольме заместитель управляющего ЦБ Швеции Анна Бреман.Другие центральные банки по всему миру сообщили о готовности действовать в ответ на вспышку коронавируса. Но эффективность таких мер была поставлена ​​под сомнение, поскольку за ходом ФРС последовала новая волна паники.Экономисты в Швеции поспешили поставить под сомнение логику действий ФРС. Аналитик Nordea Хенрик Унелл отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не паниковать из-за вспышки коронавируса, а центральные банки делают именно обратное.Риксбанк (ЦБ Швеции) дал понять, что хочет отойти от чрезмерного смягчения, завершив период отрицательных ставок, несмотря на замедление шведской экономики.С тех пор некоторые политические деятели дали понять, что они скорее расширят существующую программу покупки облигаций, чем снова прибегнут к отрицательным ставкам, если возникнет необходимость в дальнейшем стимулировании.Между тем, шведское правительство заявило ранее, что у него есть финансовая возможность оказать поддержку, если возникнет такая необходимость. Министерство финансов ожидает, что в этом году вирус сократит экономический рост страны на 0,3%. В январе прогнозировался рост в 2020 году на уровне 1,1%.Риксбанк "явно готов действовать, если ситуация ухудшится", сказала Бреман. Но денежно-кредитная политика, похоже, не является правильным инструментом для решения проблем, связанных с вирусом, которые в основном повлекли за собой сбои в сфере предложения, сказала она.По словам Бреман, у центробанка есть больше инструментов, чем просто ставка репо и покупки облигаций, если политикам вдруг придется действовать, включая возможность предоставления дополнительной ликвидности для поддержки финансовой стабильности."У нас есть много разных мер, которые мы можем использовать, — сказала она. — Мы можем снизить ставку репо ниже нуля, мы можем расширить наши покупки облигаций, мы можем осуществлять интервенции на валютном рынке, мы можем предоставлять кредиты компаниям через банки, и мы можем использовать форвардное руководство, поэтому мы многое можем сделать".Некоторые аналитики предупреждают, что у Риксбанка не будет иного выбора, кроме как следовать глобальной волне чрезвычайного смягчения.