Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвел итоги жеребьевки Лиги наций УЕФА. По ее итогам российские футболисты попали в группу 3 Лиги В, где сыграют с Турцией, Венгрией и Сербией.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвел итоги жеребьевки Лиги наций УЕФА. По ее итогам российские футболисты попали в группу 3 Лиги В, где сыграют с Турцией, Венгрией и Сербией."Согласен, что на бумаге у нас самая сложная группа. Турки нам опять попались, они и в прошлой Лиге наций с нами были, – приводит слова Черчесова ТАСС. – Сербы традиционно сильная команда, с которой мы играем перед чемпионатом Европы. Венгры в последнее время тоже прибавляют, поэтому нам предстоят интересные матчи.Напомним, предстоящий сезон Лиги наций станет вторым. В первом Россия заняла второе место в группе B2, где играла с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2). Выиграла турнир команда Португалии, обыгравшая в финале сборную Нидерландов (1:0).Ранее российские футболисты пробились на чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля нынешнего года в 12 городах Старого Света, включая Санкт-Петербург. Сборная России на групповой стадии турнира сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.