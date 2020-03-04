В Верховной раде пройдет внеочередное заседание. В центре внимания будут кадровые перестановки в правительстве. Накануне стало известно, что премьер Алексей Гончарук все же уходит в отставку. Ожидается, что вместо него кабинет министров возглавит Денис Шмыгаль.

В Верховной раде пройдет внеочередное заседание. В центре внимания будут кадровые перестановки в правительстве. Накануне стало известно, что премьер Алексей Гончарук все же уходит в отставку. Решение было принято после заседания фракции "Слуги народа".Ожидается, что вместо него кабинет министров возглавит Денис Шмыгаль. Эту кандидатуру предложил президент Украины, сообщает "Россия 24".По словам политолога Павла Шипилина, сейчас на Украине идет явная борьба между двумя оставшимися олигархами — Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым. А Шмыгаля связывают с Ахметовым. Видимо, после провалившегося импичмента Зеленский решил все-таки ставить на Трампа."Гончарук был ставленником Сороса, а значит ставленником демократов. Сейчас вроде бы как получается, что из-под давления демократов Зеленскому удается выскользнуть, но он попадает межу молотом и наковальней — между Коломойским и Ахметовым", — считает Шипилин.Между тем заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что Денис Шмыгаль в случае назначения на пост будет делать акцент на экономике и поддержке промышленности, передает "Интерфакс".По ее словам, Шмыгаль достаточно уверенно и спокойно вел себя на заседании фракции. "У нас есть такие хорошие ощущения от его назначения", — подчеркнула она. Также она выразила уверенность в том, что необходимое большинство голосов для отставки нынешнего правительства Алексея Гончарука наберется.